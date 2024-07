Bogs, cette appli française qui vous permet de gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo

L'industrie du jeu vidéo ne cesse d'innover pour satisfaire les millions de passionnés. Dernière trouvaille en date : une application qui transforme vos parties de Fortnite ou Counter-Strike en source potentielle de revenus.

Bogs, start-up française fondée fin 2022, propose aux joueurs de miser sur leurs propres performances et de repartir avec des gains sonnants et trébuchants. L'idée séduit déjà de nombreux gamers, attirés par la promesse de rentabiliser leur temps de jeu. Mais cette nouveauté pourrait mettre les joueurs face aux risques d'addiction et rendre la frontière de plus en plus floue entre jeu vidéo et jeu d'argent.