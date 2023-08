Un jeu vidéo pour enfants très populaire face à la justice : il les rendrait accros aux jeux de hasard

Le jeu Roblox est très populaire, surtout chez les jeunes enfants. L'entreprise qui le développe, Roblox Corporation, est quant à elle un mastodonte qui pèse 17 milliards de dollars. S'il rencontre un tel succès, c'est d'abord que le jeu est complètement gratuit d'accès. Mais il est aussi une espèce d'immense bac à sable, une plateforme où il est possible de créer des « jeux à l'intérieur du jeu » : escape game, jeux de course, FPS, etc. Récemment, la controverse a éclaté, et l'entreprise est accusée de faciliter l'accès aux enfants à des jeux de hasard par son système d'achats en jeu.