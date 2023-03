Cyberattaques : les hackers ciblent de plus en plus les jeunes joueurs sur des jeux très populaires

Enfin, on notera la tendance, chez les hackers, à viser des enfants de plus en plus jeunes. Les 3 à 8 ans, friands de Poppy Playtime et Toca Life World, sont moins susceptibles d'avoir conscience du risque cyber, et ici, les pirates ne prennent plus la peine de dissimuler leurs stratagèmes. De quoi pousser les parents à renforcer un peu plus la sécurité, et surtout, à faire tomber leurs enfants dans la marmite des jeux magiques le plus tard possible.