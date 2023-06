Roblox va autoriser la violence, le sang, l'humour grossier, les thèmes romantiques et l'alcool... mais pas pour tous

En effet, jusqu'à présent, Roblox a classé les expériences selon divers groupes, à savoir : tout âge, 9 ans et plus, et 13 ans et plus. Dorénavant, il faudra compter sur une section supplémentaire, avec des contenus destinés aux 17 ans et plus.

D'après le site web officiel du jeu, est considéré comme « +17 » un contenu en mesure de présenter « de la violence intense, du sang réaliste, de l'humour grossier modéré, des thèmes romantiques, du contenu de jeu injouable et/ou la présence d'alcool ».