Baptisée « 100 % gagnant ? », la campagne d'information de l'ANJ vise à marquer les esprits. Lancée le 7 octobre 2024, elle reprend avec ironie les codes visuels des casinos en ligne pour mieux attirer l'attention des internautes. Le message est clair : ces sites sont illégaux en France et comportent de nombreux dangers. Addiction, vol de données personnelles, fraudes bancaires… La liste est longue.

Pour toucher sa cible, l'ANJ a misé sur une diffusion entièrement numérique. Vidéos sur Snapchat et Twitch, publicités interactives dans des applications de jeux, bannières web et même témoignages sur TikTok : tous les canaux sont exploités pour maximiser l'impact. L'ensemble des créations renvoie vers une page web (www.risques-casino-en-ligne.fr) qui détaille les raisons de l'interdiction des casinos en ligne en France et explique comment les reconnaître.

L'ANJ veille au grain sur les jeux d'argent. L'été dernier, à l'occasion des événements sportifs qu'ont été les JO, l'Euro de Foot et le Tournoi des 6 nations de Rugby, elle avait déjà émis une campagne radio de lutte contre l'addiction aux paris sportifs.

Cette fois, elle opère une stratégie plus large de lutte contre l'offre illégale, priorité du plan stratégique 2024-2026 de l'ANJ. Depuis mars 2022, l'autorité dispose d'un pouvoir de blocage administratif et de déréférencement des sites illégaux. En deux ans et demi, 2 365 URL ont ainsi été bloquées, soit presque deux fois plus qu'en douze ans de procédure judiciaire. Mais le combat est loin d'être gagné, les opérateurs illégaux créant rapidement des « sites miroirs » pour contourner ces blocages.