Paris sportifs : la Répression des fraudes s'attaque aux pronostiqueurs en ligne et hausse le ton avant les JO de Paris

Les sites contrôlés diffusaient des messages suggérant que les joueurs décidant d'utiliser leurs services avaient plus de chances de gagner de l'argent, par rapport à ceux qui ne les utilisent pas. « On vous aide à passer dans les 10 % de parieurs qui génèrent un profit sur le long terme » ou « sois discipliné et rigoureux pour faire partie des 3 % de parieurs gagnants sur le long terme » sont autant d'éléments de langage employés par les escrocs.