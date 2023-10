Addiction, casinos en ligne illégaux : des milliers de jeunes paient très cher leur passion pour Counter-Strike

Parmi les autres témoignages, on retrouve celui d'Alexander, qui a commencé à jouer à Counter-Strike à 11 ans et qui estime lui aussi ses pertes à plus de 15 000 euros, dont plus de 7 000 euros volés à ses parents. Bastien, 18 ans, a carrément dû suivre une cure anti-addiction, après avoir plongé dans la dépendance.