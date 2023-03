Arrêtez tout ! Valve a fait enregistrer la marque Counter-Strike 2 !

Counter-Strike est l'un des jeux vidéo les plus emblématiques du siècle, ayant envahi les clubs LAN de moult lycées dans les années 2000 et inspiré un nombre quasi incalculable de FPS multijoueurs. Après 23 ans de bons et loyaux services, et plus d'une décennie après la sortie de Global Offensive, la licence semble enfin prête à passer dans les années 2020.