Les pirates du code source de League of Legends réclament une énorme rançon à Riot Games

Riot games a subi il y a une semaine une intrusion aux conséquences problématiques. C'est ce que montre l'e-mail envoyé par les hackers à l'éditeur de jeux vidéo, dont Vice a pu se fournir une copie. Dans le courrier, les pirates expliquent avoir « obtenu [de] précieuses données, notamment le précieux code source antitriche et l'intégralité du code du jeu League of Legends et de ses outils ». Le jeu Teamfight Tactics aurait aussi été touché.

« Nous ne souhaitons pas porter atteinte à votre réputation ou causer de troubles publics. Notre seule motivation est le gain financier », poursuivent-ils. Et le gain financier en question est conséquent, puisqu'il s'agit d'une rançon de 10 millions de dollars, payable dans les 12 heures suivant l'envoi de la lettre.