CD Projekt RED : après l'attaque par ransomware, l'état des lieux des données volées se précise

Le studio explique avoir revu intégralement sa structure web et travaille également en collaboration avec Interpol et Europol. « Depuis cette attaque, nous avons pris de nombreuses mesures pour sécuriser et renforcer nos systèmes internes afin de nous protéger contre de telles violations à l'avenir » indique-t-il.

Cela passe par une toute nouvelle infrastructure IT, un nouveau pare-feu « next-gen », des accès plus limités qu'auparavant, un nouveau mécanisme de protection et une coopération avec diverses agences externes de cybersécurité.

Rappelons que CD Projekt RED doit, dans le courant de cette année 2021, livrer un patch PS5 /Xbox Series X pour The Witcher III, sans oublier la très attendue « mise à jour next-gen » de Cyberpunk 2077 .