Cyberpunk 2077 : une nouvelle roadmap entretient le flou sur la sortie des DLC en 2021

La publication de la nouvelle roadmap - là encore juste au-dessus - est à ce titre une bien triste nouvelle. On aurait effectivement pu s'attendre à davantage de précisions avec même des mois de sorties et le détail du contenu de ces DLC gratuits. Il n'en est rien. Pire, le contenu ainsi évoqué semble devoir se prolonger sur 2022 et on se demande donc si les prochaines sorties ne sont pas repoussées à l'année prochaine.