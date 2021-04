Capcom dévoile les résultats de son enquête relative à l'attaque par ransomware

Selon l'enquête de Capcom, la cyberattaque serait liée à un accès non-autorisé du réseau interne de la société en octobre 2020 via un ancien VPN de secours chez Capcom USA. Si le groupe a depuis fait le ménage pour passer à des VPN plus récents et sécurisés, le coupable avait été conservé dans le cadre de la pandémie de coronavirus comme un « moyen urgent de communication en cas de problème ».

Au travers de ce vieux VPN, un groupe de hackers a été en mesure de compromettre les appareils de Capcom USA et, par prolifération, ceux des bureaux japonais, menant fatalement au vol de nombreuses données. C'est ainsi que le groupe a trouvé en novembre dernier la plupart de ses appareils encryptés avec une demande de rançon de la part du groupe de hackers responsables.

Cette attaque par ransomware est en réalité survenue alors que Capcom était en pleine refonte de sa sécurité informatique, en préparation des mesures sanitaires pour endiguer la propagation du coronavirus. Avec tous ces paramètres en compte, la cyberattaque paraissait inévitable.