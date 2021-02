Cyberattaque de CD Projekt Red : pour endiguer le partage des données volées, le studio invoque le DMCA

Texte américain né en 1998, le DMCA offre la possibilité de notifier des personnes d'un abus de droit d'auteur et à terme de suspendre les contenus litigieux. Une stratégie bien connue aujourd'hui, souvent utilisée par les ayants-droit pour l'utilisation de musiques ou le partage d'informations sensibles.

Le cas le plus courant se retrouve sur YouTube, où de nombreux créateurs de contenus se voient frappés d'une notification par DMCA et d'une démonétisation d'une ou plusieurs vidéos. Un autre cas qui avait fait parler de lui était le recours massif du DMCA sur de nombreuses rediffusions sur Twitch pour utilisation de musiques protégées par le droit d'auteur.

Assez récemment, c'est Sony qui utilisait massivement et parfois à tort et à travers cette stratégie avant la sortie de The Last of Us Part II afin d'éviter de quelconques spoilers.