Capcom : victime d'un piratage, l'éditeur voit plusieurs jeux non annoncés fuiter

Dans un communiqué, Capcom explique avoir été victime d'une intrusion dans ses systèmes le 2 novembre dernier. Les salariés ne pouvaient alors plus accéder à leur mails et à d'autres serveurs. Deux semaines plus tard, des fuites liées à ce piratage ont fait surface avec des éléments concernant les différents projets de la société nippone ainsi que des données confidentielles.