Dans le détail, outre les noms de code de la Nintendo Switch 2 et sa possible date de sortie, on retrouve les codes sources de Pokémon Noir et Blanc, ainsi que de Pokémon Heart Gold et Soul Silver. On apprend aussi qu'un nouveau jeu orienté MMO est dans les cartons. Des informations sur les futurs films et séries seraient aussi en possession des pirates, tout comme le prochain jeu Légendes Pokémon Z-A, entre autres données.