PokeRogue : le jeu qui affole les fans de Pokémon est accessible depuis un simple navigateur, voici comment y accéder et y jouer

Le principe de PokéRogue est simple : enchaîner les combats Pokémon dans une tour générée aléatoirement à la manière d'un rogue-lite. Le jeu propose deux modes principaux : le mode « Classique », où il faut franchir 200 étages, et le mode « Défi du jour », plus court et plus corsé. Un mode « Sans Fin » est également disponible pour les joueurs les plus expérimentés. Ce projet amateur, développé par FlashfyreDev, fait véritablement fureur auprès des fans de la licence. Peu de temps après son lancement, plusieurs milliers de joueurs ont déjà adhéré à la proposition de PokéRogue.

Retour sur ce récent phénomène qui enflamme les fans de Pokémon depuis quelques semaines !