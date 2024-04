Pokemon Go tente un comeback avec des tonnes de nouveautés à venir

Le 22 avril, une autre mise à jour proposera de découvrir une expérience Pokemon Go aux graphismes revisités et de partir à la chasse aux petits monstres dans des endroits plus « pertinents ». La bande-annonce montre par exemple des Tortkank, Carapuce ou Carabaffe se prélassant gentiment sur la plage. Une manière de « mieux s’immerger dans les différents paysages via Pokemon Go », selon Niantic.