Le créateur de Pokémon Go présente Monster Hunter Now et il arrive bientôt !

Rémi Bouvet © Niantic À partir du 14 septembre, vous pourrez partir à la chasse aux monstres dans Monster Hunter Now, disponible sur Android et iOS. Dans une vidéo, les développeurs ont présenté quelques créatures, ainsi que les armes pour les occire. Nous vous en parlions en avril dernier : fort de son énorme succès sur la franchise Pokémon avec son Pokémon Go, le studio Niantic s'attaque à une autre licence phare – mais relevant toujours de la chasse –, celle de Monster Hunter, avec le jeu Monster Hunter Now. Ce dernier a fait l'objet d'une présentation vidéo ce matin ; le titre sera jouable à partir du 14 septembre 2023, à la fois sur Android et iOS. Pour chasser des monstres à coups d'épée Si Niantic est surtout connu du grand public pour Pokémon Go, un jeu en réalité augmentée, l'entreprise a d'autres productions à son palmarès, notamment Ingress, Harry Potter: Wizards Unite ou, plus récemment, Pikmin Bloom (2021). Pour son nouveau jeu, la société créée par John Hanke en 2010 s'est donc associé à Capcom pour proposer Monster Hunter Now ; elle reste donc dans la thématique de la chasse aux monstres (sans l'aspect capture toutefois). La vidéo de présentation, d'une durée de 35 minutes, est assez chiche en phases de gameplay. Elle montre quand même trois séquences intéressantes. À quatre contre un, est-ce vraiment fair-play ? La première débute à la quatrième minute et présente quelques-uns des monstres du jeu. Au tableau de chasse, un « Great Jagras », un « Pukei-Pukei » et un « Rathian », entre autres monstruosités. Vous en conviendrez, pour occire de telles bestioles, mieux vaut être bien équipé. L'arsenal à disposition des joueurs est présenté à partir de 17 minutes et 40 secondes. Nous restons sur du classique, avec des traditionnels épée et bouclier, grande épée, épée longue, marteau, arc léger et arc. À partir de la 24e minute, les développeurs dégainent enfin leur smartphone afin de révéler l'interface du jeu et la manière dont la chasse s'organise. Puis ils se livrent à un affrontement à quatre contre un. À ce sujet, sur le site officiel Monster Hunter Now, nous pouvons lire que « certains monstres sont trop forts pour être affrontés seuls » et qu'il faudra donc faire équipe avec d'autres chasseurs pour vaincre ces ennemis particulièrement coriaces. Une fonctionnalité « Paintball » pour affronter un monstre en différé Parmi les autres fonctionnalités intéressantes, citons celle appelée « Paintball ». Elle permet de marquer un monstre rencontré afin de l'affronter plus tard, peu importe l'endroit. Enfin, précisons que le jeu incorpore tout un système de craft pour améliorer armes et armures. La sortie mondiale de ce Monster Hunter Now est donc prévue le 14 septembre prochain. Les joueurs intéressés peuvent se préenregistrer dès maintenant sur iOS et Android afin de glaner quelques bonus. © Niantic Source : Niantic