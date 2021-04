The Witcher Monster Slayer : les préinscriptions ouvertes pour l'accès anticipé sur Android

Pour rappel, The Witcher: Monster Slayer offre la possibilité d'incarner un sorceleur, jusque dans l'utilisation de la magie et la fabrication de potions, grâce à la réalité augmentée. Comme Pokémon Go en son temps, il sera ainsi possible de parcourir le monde réel et de rencontrer en jeu des personnages nous donnant quêtes et contrats, ainsi que chasser les monstres iconiques de l'univers The Witcher pour récupérer de nombreuses récompenses.

Les utilisateurs de smartphones Android auront droit à un accès privilégié via un Accès Anticipé du jeu en s'inscrivant sur le site officiel, cité en source ci-dessous. Si leur inscription est acceptée, ils pourront ainsi télécharger le jeu d'ici la fin du mois d'avril via Google Play.

La version finale est quant à elle attendue autant sur les appareils Android qu'iOS, à une date encore indéterminée. Bonne chance, sorceleuses et sorceleurs !