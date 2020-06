Slay The Spire va débarquer sur iOS... Pour faire à coup sûr de nouveaux adeptes

Rendez-vous en juin sur votre terminal iOS pour télécharger Slay the Spire , l'un des jeux PC et consoles les plus addictifs de ces dernières années.

Le développeur Mega Crit Games vient d'annoncer ce que beaucoup de joueurs redoutaient : son acclamé jeu PC et consoles Slay the Spire va débarquer dans le courant du mois de juin sur iOS.

« Redoutaient », car le jeu mêlant roguelike et deck building est aussi solide qu'il est addictif, aussi l'avoir dans sa poche risque de faire filer encore plus vite les heures de votre vie.

La date exacte de sortie du jeu n'est pas encore connue, mais il coûtera 9,99 dollars. Une mouture Android est également en développement, mais aucune fenêtre de sortie n'a été dévoilée.

Et si vous êtes un adepte de Slay the Spire qui en aurait fait le tour malgré le contenu apporté par les mods et l'arrivée récente du quatrième personnage jouable, nous vous conseillons de jeter un œil au tout récent Monster Train. Le jeu de Shiny Shoe a tout pour détrôner le roi, et peut-être même un peu plus.