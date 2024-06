Aptoide va lancer son store alternatif sur iOS

Aptoide est probablement l'un des stores alternatifs au Google Play Store les plus complets, et sans surprise, l'un des plus populaire. Grâce à une interface intuitive et facile à comprendre, il vous permettra de télécharger toutes les applications de votre choix en quelques secondes. Attention tout de même à vérifier l'intégrité d'une application avant son téléchargement, la plateforme étant moins sécurisée que le Play Store.