AltStore PAL : la première boutique d'applications alternative est disponible sur iOS

AltStore n'est pas une plateforme inconnue. Le logiciel est disponible depuis plusieurs années et permet, en passant par un Mac ou un PC sous Windows, d'installer la boutique, puis des applications qui auraient pu être rejetées en temps normal par les équipes de l'App Store. On peut notamment citer Delta, un émulateur de jeux Nintendo, à commencer par les titres GameBoy Advance en attendant le support d'autres consoles. On retrouve également Clip, un presse-papiers numérique refusé par la validation de l'App Store, proposé dans une version payante.

AltStore PAL est la version réservée aux utilisateurs européens. Plus besoin de passer par un ordinateur pour installer le logiciel. Celui-ci est désormais disponible directement via le site web de l'éditeur, qui permettra de récupérer le lien d'installation de la boutique d'application et de la télécharger sur son appareil iOS.