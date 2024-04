Retrogaming : Apple autorise désormais les émulateurs de jeux vidéo sur l'App Store de l'iPhone

Ce vendredi, Apple a discrètement actualisé le règlement de son App Store, confirmant ainsi que l'émulation de jeux rétro sera désormais une possibilité. Une nouvelle importante, pour ne pas dire historique, puisque le géant de Cupertino avait jusqu'alors toujours empêché les émulateurs de se développer sur sa plateforme. Voici plus exactement ce qu'explique Apple concernant les nouvelles directives d'évaluation des applications :

« Les applications peuvent proposer certains logiciels qui ne sont pas intégrés dans le binaire, en particulier des mini-applications et mini-jeux HTML5, des jeux en streaming, des chatbots et des plug-ins. De plus, les applications d’émulation de console de jeu rétro peuvent proposer de télécharger des jeux. Vous êtes responsable de tous les logiciels proposés dans votre application, notamment en vous assurant que ces logiciels sont conformes aux présentes directives et à toutes les lois applicables ».