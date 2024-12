La GameCube et la Wii font indéniablement partie des consoles de salon ayant le plus marqué les joueurs au cours des années 2000. Aujourd’hui, il est possible de faire un gros retour en arrière grâce à Dolphin, un émulateur dédié à ces deux consoles. On y retrouve des jeux comme Mario Kart Wii, Super Smash Bros. Brawl, Xenoblade Chronicles ou encore The Wind Waker, qui font désormais partie du patrimoine du jeu vidéo.