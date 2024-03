Apple complique encore plus le recours à des magasins d’applications alternatifs en géobloquant la fonctionnalité

Le DMA est désormais une réalité en Europe. Après plusieurs années d'attente, le Digital Markets Act entre officiellement en vigueur dans les pays de l'Union européenne. Ce nouvel arsenal de régulation vise à mieux protéger les utilisateurs des plateformes et autres géants du numérique, et leur donner ainsi plus de choix dans l'utilisation faite par les fournisseurs de services de leurs données personnelles. Apple s'est ainsi mise au pas et propose avec iOS 17.4 de nouvelles règles d'utilisation qui offrent plus de libertés aux consommateurs européens.