Les clients torrent s'invitent sur l'iPhone… via l'AltStore

En fin de semaine dernière, pas moins de quatre nouvelles applications tierces ont rejoint l'AltStore PAL 2.1 : l'émulateur de système d'exploitation UTM SE, l'appli de rencontre PeopleDrop, ainsi que les applications de torrent payantes iTorrent et qBitControl. Pour ces dernières, sachez qu'il faudra plus exactement s'acquitter d'un abonnement à hauteur de deux euros par mois pour pouvoir en profiter. L'installation de l'AltStore sur votre iPhone n'est pas non plus gratuite puisqu'elle implique déjà de débourser la (modique) somme de 1,80 euro par an.

Si les clients torrents sont légaux, selon Apple, ces derniers ouvrent souvent la porte au partage et à la diffusion de contenus protégés par le droit d'auteur. Rappelons d'ailleurs à nos lecteurs que le téléchargement illégal de ces contenus via des clients torrent est une pratique illégale passible de sanctions. Il est donc important de respecter la propriété intellectuelle et d'utiliser ces outils de manière responsable et légale.