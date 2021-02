The Witcher : un nouveau jeu de plateau arrivera sur Kickstarter en mai

Pour les fans - et les curieux - qui ont lu la saga littéraire écrite par Andrzej Sapkowski, contrôlé le sorceleur dans ses trois opus vidéoludiques et regardé la première saison du « loup blanc » sur Netflix, voilà une bonne nouvelle : il sera désormais possible d'incarner un Witcher dans le nouveau jeu de plateau issu du partenariat entre Go on Board et CD Projekt RED.

The Witcher: Old World est un jeu d'aventure compétitif, intégrant des éléments de jeu de rôle, pour deux à cinq joueurs. Il ne sera pas question ici d'incarner Geralt de Riv ou sa pupille Ciri, mais plutôt de vivre une quête épique en des temps bien plus anciens, quand les monstres et les sorceleurs étaient bien plus nombreux, et les écoles du Loup, de l'Ours, de la Manticore et de la Grue étaient encore debout.

Ainsi, chaque joueur viendra d'une école différente, lui offrant alors des capacités spécifiques. S'ajouteront les cartes du jeu, pour créer des combinaisons et synergies de pouvoirs, mais aussi déclencher des capacités et des attaques spéciales, ou encore déterminer la vitesse de déplacement des joueurs pendant leurs voyages terrestres.