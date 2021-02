CD Projekt : le ransomware "HelloKitty" serait responsable de la cyberattaque

Ce mardi 9 février 2021, CD Projekt publiait un communiqué sur les réseaux sociaux pour immédiatement informer ses collaborateurs et les joueurs qu'une cyberattaque venait d'être perpétrée sur ses serveurs. Au cours de la manœuvre, les codes source de Cyberpunk 2077, Gwent, The Witcher 3 et d'une version encore non commercialisée des dernières aventures du sorceleur auraient été subtilisés. Des documents (administratifs, financiers...) internes à la compagnie feraient également partie du butin des hackers.



S'il reste encore de nombreuses zones d'ombre sur cette affaire, nous connaissons peut-être l'identité du ransomware. Si nous en croyons les détails fournis par Fabian Wosar, c'est le logiciel de rançon HelloKitty qui serait à l'origine des méfaits qui impactent CD Projekt en ce moment. Celui-ci est sur le marché depuis novembre 2020 et compte parmi ses victimes la société d'électricité brésilienne Cemig, touchée l'année dernière.