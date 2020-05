The Witcher 3 fête son cinquième anniversaire avec des promotions

Avec plus de 28 millions d'exemplaires écoulés, The Witcher 3: Wild Hunt est l'un des RPG les plus populaires de ces dernières années. Le succès ne se dément pas au fil des mois et une série Netflix a même vu le jour en décembre dernier. Pour célébrer comme il se doit les cinq ans du jeu, CD Projekt RED annonce des soldes pour toute la saga sur l'ensemble des supports.