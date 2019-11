Netflix officialise déjà la saison 2 de The Witcher

Deux épées valent mieux qu'une

Epée dis-donc, c'est une bien bonne nouvelle !



The Witcher saison 2, prochainement. pic.twitter.com/ISb9NZ0XHg — Netflix France (@NetflixFR) November 13, 2019

C'est le 20 décembre prochain que nous retrouverons Henry Cavill (Man of Steel, Batman vs Superman...) dans le rôle du célèbre sorceleur. Redoutée par les fans lors de son annonce, la série est parvenue à susciter l'intérêt chez les spectateurs au fil de ses trailers. Il s'agira sans doute d'une des sorties les plus importantes de 2019 pour Netflix.Ainsi, c'est par le biais de Twitter que la saison 2 a été officialisée. Nous ne savons presque rien (et c'est bien normal) sur ce projet malgré un premier visuel partagé par Netflix. Il est possible d'y apercevoir les deux épées de Geralt, sans doute en référence au fait qu'il s'agit de la seconde saison.Précisons que l'adaptation sera centrée sur les romans et non sur les jeux créés par CD Projekt RED. Quoi qu'il en soit, la série devrait occuper le devant de la scène pendant plusieurs mois, surtout avec l'annonce de la seconde saison. Le sorceleur a encore de beaux jours devant lui.