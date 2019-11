The Witcher arrive sur Netflix le 20 décembre : découvrez le nouveau trailer

© Netflix

Une saga épique

Via : Variety

La série, adaptée des romans de Andrzej Sapkowski, sera diffusée sur Netflix le 20 décembre prochain. Les huit épisodes de la première saison seront disponibles simultanément.Le trailer donnera assurément aux fans de quoi se rassurer quant au casting de Henry Cavill dans le rôle-titre. L'acteur, connu notamment pour avoir incarné Superman dans les derniers films DC, sort sa plus belle voix rauque pour donner la réplique à Anya Chalotra (Yennefer) ou encore Freya Allan (Ciri).Chapeauté par la showrunner Lauren Schmidt (, etc.), le show produit par Netflix fait la part belle à une représentation sombre et désespérée de l'univers du Sorceleur. On remarque à la vue de ce trailer que des scènes de combat de grande ampleur devraient avoir lieu durant cette première saison qui s'annonce explosive.