C'est une nouvelle phase de test qui débute du côté de Netflix. La plateforme de streaming va en effet mettre à l'essai une solution d'intelligence artificielle qui va améliorer la recherche. « Nous voulons que vous puissiez découvrir des émissions ou des films en utilisant des phrases de conversation » a expliqué le responsable technique du géant du streaming, Elizabeth Stone.

« Par exemple : je veux (voir) quelque chose de drôle et rythmé […] ou quelque chose d'effrayant, mais pas trop, et un peu drôle aussi, mais pas au point d'éclater de rire » a-t-elle décrit. À l'heure actuelle, les recherches sur Netflix se cantonnent au titre de la production, au nom d'un acteur ou d'un réalisateur, et éventuellement d'un genre.