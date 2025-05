La nouvelle interface de Netflix sur TV se distingue par une page d'accueil plus épurée (et un peu plus moderne à notre humble avis), mettant en avant un grand bandeau central suggérant des contenus adaptés aux préférences de l'utilisateur. Les raccourcis vers les sections « Recherche », « Accueil », « Séries », « Films », « Jeux » et « Mon Netflix » sont désormais positionnés en haut de l'écran, et remplacent le menu latéral précédent pour plus de visibilité.