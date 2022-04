Netflix modifie ses catégories pour mettre en lumière des recommandations personnalisées

Concrètement, et comme illustré ci-dessus, le hub regroupant les catégories dans la colonne de gauche propose désormais de s'afficher en colonne et non en ligne. Tout en haut se trouvent désormais les trois catégories préférées de l'utilisateur. Plus bas, au milieu des autres catégories classiques, des collections par thématiques liées à des événements (comme le Jour de la Terre ou la Journée Internationale du Droit des Femmes par exemple) seront également de la partie au moment opportun.