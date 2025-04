Pour alimenter cette expansion, Netflix compte sur plusieurs leviers. Le premier reste la croissance du nombre d'abonnés, particulièrement dans les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et APAC (Asie-Pacifique), où les taux de croissance au premier trimestre 2025 étaient respectivement de 15 % et 23 %, bien supérieurs aux 9 % observés aux États-Unis et au Canada. L'expansion internationale, notamment sur des marchés à forte population comme l'Inde et le Brésil, est également une priorité. Le catalogue de contenus, toujours plus riche et diversifié, reste évidemment au cœur de la stratégie pour attirer et retenir les utilisateurs.