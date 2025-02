Le concept mise sur une reconstitution physique des univers fictionnels. Les clients commandent des plats comme le « Mind Flayer » (un cocktail au bourbon surmonté d'un nuage de barbe à papa électrique) ou le « Dessert is Lava », un gâteau au chocolat accompagné de bonbons gélifiés en référence à « Floor is Lava ». Certaines créations intègrent même des défis interactifs, comme le « Red Bite, Green Bite » où les convives font tourner une roue pour choisir leur sauce.

L'expérience dépasse le simple repas. Des gardes de « Squid Game » en costume rose escortent les plats, tandis que « Thing », la main coupée de la série « Wednesday », apporte les nachos sur un plateau argenté. Les mixologues recréent des cocktails théâtralisés comme « La Chute de la Maison Usher », servi avec de la vodka infusée au thé bleu papillon.

La carte puise dans 30 franchises Netflix, des plus récentes (« ONE PIECE », « Bridgerton ») aux cultes (« Stranger Things », « The Gentlemen »). Les prix oscillent entre 16$ pour un cocktail et 65$ pour le « Grand Line Showboat », un bateau-sushi partageable inspiré de l’anime.