Un nouvel acteur dans le marché du Cloud gaming ? Netflix proposerait prochainement des jeux au sein de sa plateforme

Au vu du semblant de calendrier dessiné par l’entreprise (lancement de la verticale en 2022), on suppose que Netflix se montrera beaucoup plus prudent qu’un Google Stadia qui promettait monts et merveilles, à commencer par des jeux exclusifs développés en interne. On sait toutes et tous comment cela s’est terminé . Ici, il faut plutôt s’imaginer une approche inspirée de celle du Game Pass, ou dans une moindre mesure de l’Apple Arcade.

À moins que Netflix ait bien caché sa main ces dernières années, ce sont donc des jeux très populaires, déjà disponibles, qui devraient débarquer dans le catalogue du service. L’idée étant de se mouiller la nuque avant le grand plongeon dans l’hypothèse où cette nouvelle offre aurait du succès.

À ce propos, Bloomberg suggère que le prix de l’abonnement mensuel ne devrait pas augmenter au lancement de la catégorie « jeux ». Néanmoins, cela offre une belle occasion à Netflix de justifier une éventuelle hausse dans le futur.

Reste encore à voir comment tout cela s’articulera dans l’interface de Netflix. Il faut en effet prendre en compte un élément essentiel : si la plateforme de SVoD se met à proposer des jeux en streaming en plus des films, séries et documentaires, elle se mettrait à dos un certain Apple qui refuse catégoriquement ce type de service.

Sur iOS, il faut obligatoirement passer par un navigateur pour profiter de son Game Pass ou de Stadia. Une rigidité qui a créé de nombreux remous ces dernières années, mais sur laquelle la firme à la pomme ne semble pas encline à desserrer la vis.