Microsoft : un Cloud PC présenté le 15 juillet prochain ?

Neowin souligne que le 15 juillet prochain s'y tiendra session baptisée What's Next in End-User Computing. Pour l'introduire, il est question de la « nouvelle solution cloud de Microsoft pour autoriser le travail hybride ». Difficile de ne pas y voir une référence au Cloud PC, et tous les ingrédients paraissent donc réunis pour une telle présentation. Nous ne manquerons bien sûr pas d'en évoquer tous les détails, si annonce il y a.