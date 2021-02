Windows 10 Sun Valley : la gestion des fenêtres et du multitâche devrait bientôt être boostée

En plus d'un redesign de ses menus et de son menu Démarrer, en fin d'année, Windows 10 devrait profiter de nouvelles fonctionnalités et de diverses améliorations. C'est en tout cas ce que laissent penser les tests actuellement en cours du côté de Microsoft pour, on l'imagine, cette mise à jour Sun Valley qui arrivera après la mise à jour 21H1 du printemps.

Tout d'abord, Microsoft devrait améliorer l'outil permettant d'ancrer les fenêtres dans l'interface, présent depuis Windows 7. En plus de pouvoir les ranger côte à côte ou dans les coins, pour un redimensionnement automatique optimisé, l'outil devrait bientôt proposer d'afficher les onglets de Microsoft Edge comme des applications indépendantes.

De plus, une case « ancrer plus loin que le bord de l'écran » laisse penser qu'il sera possible d'ancrer des fenêtres sur un second écran sans avoir à tout traverser avec sa souris.