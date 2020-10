Windows 10 21H2, dispo dans un an, reverrait une majeure partie de l'interface utilisateur

À en croire le bien informé Zac Bowden de Windows Central, il se pourrait bien que les choses changent prochainement. En effet, à l'occasion de la sortie de Windows 10 21H2, en fin d'année prochaine, Microsoft voudrait déployer celui que l'on connaît sous son nom de projet « Sun Valley ».

Cet imposant chantier vise à repenser l'interface de Windows 10 dans son ensemble afin d'aboutir à quelque chose de « revigorant » et de « plus fluide », pour reprendre les termes employés par Zac Bowden. Il y a fort à parier que le fluent design aura bien sûr son mot à dire dans cette refonte, mais le journaliste insiste sur un autre point.

Depuis la sortie de Windows 10 et le déploiement de multiples mises à jour, on doit jongler avec plusieurs générations d'interface. On retrouve des éléments issus de Windows 7, des morceaux de Windows 8 / 8.1 et des nouveautés liées à Windows 10. Le tout sans véritable ligne directrice.

Microsoft envisage donc d'uniformiser tout cela avec la sortie de Sun Valley. L'ensemble des outils de Windows, depuis le panneau de configuration jusqu'à l'explorateur de fichiers, devrait ainsi profiter d'une interface utilisateur « cohérente », « homogène ».

L'éditeur devrait d'ailleurs en profiter pour rapprocher Windows 10 de Windows 10X afin d'uniformiser les interfaces. Notez toutefois qu'il ne serait pas question d'imposer ce changement radical à tous les utilisateurs. Zac Bowden évoque, dans un premier temps, une activation à la discrétion de l'usager.