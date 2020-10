Windows 10 : la version 2004, mise à jour de mai 2020, est la plus installée

Le fait que la version Windows 10 October Update (20H2) soit légère (environ 80 Mo) et rapide d'installation (2-3 minutes) pour les PC déjà à jour y est peut-être pour quelque chose. En effet, pour les autres, il faut procéder à une installation plus longue (environ 30-40 minutes) et plus lourde (approximativement 3 Go à télécharger).