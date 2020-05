Windows 10X débarquera d'abord sur les PC portables à un seul écran

La crise sanitaire liée au coronavirus contraint Microsoft à revoir ses plans. En effet, Windows 10X, son futur OS destiné aux appareils multiécrans, ne pourra pas profiter de la sortie prochaine d'ordinateurs à deux écrans, leur lancement ayant été repoussé. C'est donc sur des PC classiques que le nouveau système d'exploitation fera son apparition.

En octobre dernier, Microsoft présentait Windows 10X, un nouvel OS particulièrement adapté aux dispositifs munis de deux écrans. La démonstration était effectuée depuis un Surface Neo, terminal pliable hybride, à la fois ordinateur portable et tablette. Mais le système d'exploitation était également censé équiper d'autres appareils du même type, signés HP, Asus, ou encore Dell.

Pas de Surface Neo avant 2021

Mais depuis cette annonce, la situation a bien changé. En raison du coronavirus, tous les ordinateurs à deux écrans ont vu leur production retardée, et leur sortie ne devrait pas intervenir avant 2021. Un retard préjudiciable pour Windows 10X, qui devait faire ses premiers pas dans le courant de l'année.

Qu'à cela ne tienne, Microsoft a décidé de s'adapter au contexte, afin de maintenir le calendrier prévu pour son nouveau système d'exploitation. C'est ce qu'explique Panos Panay, responsable du département Surface et Windows de l'entreprise, dans un billet de blog. Mettant en avant le caractère modulaire inhérent à l'OS, il indique que ce dernier équipera, dans un premier temps, des ordinateurs traditionnels : « Avec Windows 10X, nous avons mis l'accent sur la flexibilité, et cette flexibilité nous a permis de nous rediriger vers les appareils Windows 10X à écran unique, qui exploitent la puissance du cloud pour permettre à nos clients de travailler, apprendre et jouer d'une nouvelle façon ».

Priorité donnée aux ordinateurs bon marché ?

Cette information vient ainsi confirmer les rumeurs émises dès le mois dernier. Panos Panay justifie notamment cette décision par les nouveaux besoins des utilisateurs, obligés de s'adapter aux conditions induites par la crise. Microsoft entend ainsi se concentrer sur les innovations apportées à Windows 10, qui équiperait actuellement plus d'un milliard de machines.

On est alors en droit de s'interroger : y aura-t-il vraiment une différence entre Windows 10 et Windows 10X ? A priori, le futur OS de Microsoft pourrait plutôt se positionner comme un concurrent de Chrome OS, en mettant en avant une interface simplifiée, une orientation marquée vers le cloud ou des mises à jour plus rapides. De plus, l'entreprise donnerait, en premier lieu, la priorité au marché des ordinateurs low cost, avec son nouveau système d'exploitation. Mais on ne sait toujours pas quand arrivera la première machine tournant sous Windows 10X.