Microsoft présente enfin sa Surface Neo à double-écran et un nouveau smartphone Surface Duo

Surface Neo : la tablette pliable pensée pour la productivité

Microsoft présente le Surface Duo et revient dans le marché du smartphone



La Surface Neo propose un design inédit qui intègre deux écrans réunis par une charnière pour le plier tel un cahier de notes. Le constructeur a intégré de multiples possibilités d'utilisation, comme la possibilité de passer un fichier d'un écran à l'autre, ou d'ajouter un clavier magnétique qui transforme la moitié de l'un des affichages en surface de pointage, et ce automatiquementConnu depuis des mois sous le nom de code Projet Centaurus, le produit final rappelle furieusement Courrier, un projet similaire développé à la fin des années 2000 et rétorqué par les équipes de Steve Ballmer, alors président de Microsoft. Pour l'occasion, l'entreprise a également dévoilé brièvement Windows X, une déclinaison de son OS dédiée à l'appareil.L'appareil embarque un processeur Intel nommé Lakefield et conçu pour cette catégorie spécifique de produits, mais là encore le constructeur n'est pas allé plus avant dans le détail de sa fiche technique.Les fans de la marque devront faire preuve de patience puisque la Surface Pro Neo ne sera pas disponible avant la fin de l'année 2020.Microsoft a réservé une grosse surprise en fin de conférence en présentant un nouveau smartphone Surface Duo dérivé sa tablette double-écran tout juste annoncée.La marque ne s'est pas appesantie sur les spécifications techniques de cet appareil à deux écrans. L'appareil fonctionnera sous Android et intégrera le Google Play Store, pour accéder aux plusieurs millions d'applications présentes dans le magasin en ligne de Google. Microsoft a indiqué avoir travaillé en collaboration avec le moteur de recherche pour le développement de ce produit singulier.Là encore il faudra attendre la fin de l'année 2020 pour pouvoir mettre la main sur ce produit inédit, qui vient se placer dans le sillon tracé par le Samsung Galaxy Fold et le futur Huawei Mate X.