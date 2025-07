Si Lenovo n'a pas encore levé le voile sur les spécifications de ce nouveau ThinkPad entièrement blanc, le site VideoCardz souligne qu'il devrait logiquement s'agir de la même architecture embarquée par la gamme ThinkPad 2025. Par conséquent, vous pouvez d'ores et déjà vous attendre à y retrouver les processeurs Intel Core Ultra 200U/200H, prenant en charge les plateformes vPro et Evo. De plus, des variantes AMD Ryzen AI Pro série 300 devraient également voir le jour.

Lenovo a déjà fixé la date : le nouveau ThinkPad sera dévoilé le 11 juillet prochain, exactement une semaine après la publication de ce papier. Une annonce particulièrement attendue, d'autant qu'elle marquera, d'une certaine façon, une rupture dans l’histoire de la gamme. Même l’un des PC portables les plus reconnaissables du marché finit par troquer son habit noir contre une silhouette immaculée.