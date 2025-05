Marché de niche et production à (toute) petite échelle oblige, le prix de cette solution n'a rien d'abordable : comptez 1299 dollars pour un kit comprenant la carte mère avec une carte fille, un châssis et quelques autres accessoires.

Et si vous voulez un ThinkPad X210Ai entièrement assemblé (avec un nouvel écran, une carte sans fil et le boîtier d'origine), il vous en coûtera cette fois 1699 dollars. Un tarif là aussi élevé, d'autant plus qu'il faudra y ajouter le prix d'éventuelles barrettes de mémoire vive, celui d'un SSD (l'appareil est en effet vendu barebone), ainsi que les frais de douanes et d'expédition depuis la Chine.