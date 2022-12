CES 2023 : Lenovo dévoile un quasi Mac Mini, deux IdeaPad et une paire de ThinkPad OLED

L'IdeaPad Slim 5 vise peu ou prou le même public, mais avec un châssis un peu plus compact. Décliné lui aussi en version 14 et 16 pouces, l'appareil profitera notamment d'écrans OLED (Full HD, 2,2K ou 2,5K en fonction des modèles) couvrant à 100 % le spectre colorimétrique DCI-P3. Sous le capot, on y retrouvera enfin des processeurs Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7 (Lenovo ne précise pas encore quelles références exactement).

Attendu en avril 2023, l'IdeaPad Pro 5i (Intel) sera proposé à partir de 999 euros en version 14 pouces et 1399 euros en version 16 pouces. L'IdeaPad Pro 5 (AMD) arrivera pour sa part en juillet 2023 avec la même tarification.

En version Intel, l'IdeaPad Slim 5i sera quant à lui commercialisé en juillet à partir de 699 euros pour le format 14 pouces, et dès 749 euros en 16 pouces ; contre 649 euros et 699 euros respectivement, et en prix de départ, pour ces mêmes diagonales sur la variante AMD… qui arrivera de son côté un peu plus tôt, courant mai 2023.