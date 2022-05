Lenovo annonce son Legion 7, une brute élégante sous RTX 3080 Ti

Pour son Slim 7, Lenovo la joue un peu plus modeste sur le plan des composants, avec des options CPU et GPU moins puissantes pour permettre de gagner en mobilité. L'appareil mesure en effet 16 mm d'épaisseur et pèse seulement 2 kg. Il comprend pourtant lui aussi une grosse batterie de 99,9 Wh compatible avec la charge rapide 135 W de Lenovo. On y retrouve par ailleurs la même Webcam Full HD et les mêmes matériaux pour le châssis (aluminium et magnésium) pour conférer une bonne solidité au cadre en dépit de sa finesse.