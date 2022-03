i9-12900HX : un premier processeur à 16 cœurs pour PC portable chez Intel

Intel n’en a décidément pas fini avec sa douzième génération de processeurs , Alder Lake. L’entreprise étoffera bientôt son catalogue desktop avec le Core i9-12900KS , un 16 cœurs / 24 threads dont la fréquence turbo boost atteint 5,5 GHz. Mais Intel nous réserve également quelques surprises sur le segment mobile : la société prépare notamment un Core i9-12900HX. Et il ne s’agit pas ici d’un « simple » Core i9-12900H / HK plus véloce ; non, ce Core i9-12900HX a deux cœurs CPU supplémentaires. Comme ses homologues desktop, il embarque 8 P-cores et 8 E-cores.