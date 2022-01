Intel tease un impressionnant Core i9-12900KS, fer de lance de la 12e génération

Intel a commencé à égrainer sa douzième génération, Alder Lake , début novembre. À l’époque, l’entreprise dégainait le fleuron des Core i5, Core i7 et Core i9 desktop soit six références, les Core i9-12900K et i9-12900KF, Core i7-12700K et i7-12700KF, Core i5-12600K et i5-12600KF. À 19 heures ce soir, Intel officialisera de nouvelles références desktop non-K et probablement pas mal de puces pour ordinateurs portables . Mais la société nous a peut-être réservé une surprise : dans un récent tweet, elle évoque un Core i9-12900KS capable d’atteindre une fréquence de 5,5 GHz.