Alder Lake : les processeurs « bloqués » en détail, sortie mi-janvier

La gamme s'étoffe ensuite avec les Core i5-12400, Core i5-12500 et Core i5-12600. Toujours pas de cœurs efficaces ici, mais on passe à six cœurs performants à chaque fois. Le cache est également identique sur les trois modèles (9 Mo de L2 et 18 Mo de L3), mais les fréquences bougent : on atteint respectivement 2,5 GHz, 3 GHz, 3,3 GHz « de base » et 4,4 GHz, 4,6 GHz, 4,8 GHz en « boost ».